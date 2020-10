Arrestation d’un suspect à Lévis en lien avec des vols de métaux chez Hydro-Québec

Dans un communiqué émis mercredi matin, Hydro-Québec informe qu’une enquête a mené à l’arrestation d’un suspect lié à une série de vols de cuivre dans ses installations.

«Le travail des enquêteurs de l’équipe de sécurité d’entreprise d’Hydro-Québec a conduit à l’arrestation, par le Service de police de la Ville de Lévis, d’un suspect lié à une série de vols de cuivre», peut-on y lire.

De juillet à septembre derniers, une vague d’introductions par effraction et de vols de métaux est survenue au centre administratif d’Hydro-Québec à Lévis.

«En 2017, une série de vols au même endroit, et presque au même moment de l’année, s’était produite. L’enquête menée conjointement par Hydro-Québec et le Service de police de la Ville de Lévis a permis d’identifier un suspect comme étant l’auteur potentiel de ces vols et méfaits.»

Des perquisitions ont eu lieu, dont une au domicile du suspect la semaine dernière, et plusieurs éléments, y compris des métaux provenant du centre administratif de Lévis et des outils de cambriolage, ont été trouvés, ce qui a motivé l’arrestation du suspect.

«Lors de son interrogatoire, le suspect a avoué avoir commis une série de crimes à l’égard d’Hydro-Québec en 2020 et en 2017. Une fois l’enquête terminée, les dossiers seront soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales en vue du dépôt des accusations.»

À ce stade-ci de son enquête, Hydro-Québec estime que les vols et les méfaits commis représentent au moins 128 000 $.