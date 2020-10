PAQUET, Victoire Darveau



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 27 septembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Victoire Darveau, épouse de feu monsieur Lionel Paquet. Elle était la fille de feu dame Eugénie Hoeckx et de feu monsieur Willie Darveau. Elle demeurait à L'Ancienne- Lorette.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martial (Chantal Debroux), Danielle (Raymond Tanguay) et Karl (Chantale Landry); ses petits-enfants: Martin (Cyndie Caron), Christian (Lisa McLennan), feu Mélanie Paquet et Sandra (Alessandro Rizzo); ses arrière-petits-enfants: Maeva et Logan; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Gilles Paquet (feu Pauline Fiset), feu Yvette Paquet (feu Alphonse Falardeau), feu Émilien Paquet (feu Gemma Beaulieu), feu Fernand Paquet (Murielle Vézina), Paul-Henri Paquet (feu Madeleine Bédard), Gertrude Healey (feu Walter), feu Roland Paquet (Lise Dorval), feu Micheline Paquet (Jean-Claude Paquet) et Richard Paquet (Diane Paré); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines du côté des Darveau, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'IUCPQ, du Manoir des Pionniers et du CLSC pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec), G1V 0B8, Tél : 418-656-4999.