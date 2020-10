Collecte des résidus alimentaires: la Ville de Québec cherche des volontaires pour tester les sacs

La Ville de Québec cherche des volontaires pour tester les sacs de sa future collecte de résidus alimentaires.

La municipalité lance un projet-pilote pour trouver le meilleur sac, qui sera utilisé dans la collecte de matières biodégradables dès 2022. «Voici le moment, pour ceux qui le souhaitent, de participer au déploiement en nous aidant à faire le meilleur choix», a indiqué mercredi le maire de Québec, Régis Labeaume, lors du lancement du projet-pilote.

Les citoyens seront donc invités à s’inscrire à la Ville pour participer aux tests sur les sacs. La Ville a en effet choisi de ne pas procéder avec un bac brun pour la future collecte des matières putrescibles. Au lieu de cela, en 2022, les résidus alimentaires qui seront dirigés vers l’usine de biométhanisation seront déposés dans un sac de couleur, dans le bac à ordures.

La Ville testera donc deux sortes de sacs, l'un vert et l'autre violet. On fournira aux citoyens volontaires deux modèles de bacs de cuisine, l'un ovale et l'autre rectangulaire.

Les participants devront ensuite commenter leur expérience.

«Les participants volontaires évalueront la qualité des sacs et des contenants de cuisine», a indiqué Stephan Buguay, directeur de la division de la gestion des matières résiduelles.

Le projet-pilote se déroulera du 9 novembre au 20 décembre. «L’adhésion de la population est hyper importante», a souligné la conseillère responsable de l’environnement, Suzanne Verreault. Elle espère recueillir le plus de demandes possible.

«On souhaite avoir entre 800 et 1000 personnes. On est très optimistes d’avoir plus d’adhérents que ça.»