Complexe Jean-Coutu de Varennes: les négociations dans l’impasse

Le conflit de travail au centre de distribution Jean-Couru de Varennes se corse, poussant les négociations dans l’impasse.

L’employeur a déploré mardi l’attitude su syndicat dans la négociation pour le renouvellement de la convention collective.

«Le syndicat a non seulement demandé plus d'argent sur la presque totalité des clauses monétaires de la convention actuelle mais ses demandes sont déraisonnables et excessives», a indiqué Alain Champagne, président du Groupe Jean Coutu.

«Nous demandons au syndicat de prioriser ses demandes et d'être réaliste», a précisé M. Champagne.

Le Syndicat des travailleurs de PJC affilié à la CSN demande notamment une augmentation du salaire de 25 % sur quatre ans, l’ajout d’une 7e et 8e semaines de vacances annuelles, une augmentation de la contribution de l’employeur au régime de retraite.

Le conflit a éclaté avec la grève de 24 heures déclarée par le syndicat le 23 septembre dernier.