COVID-19: autant de cas, mais bien moins de tests

Le Québec et l'Ontario continuent de stagner en affichant un nombre de nouveaux similaires jour après jour, et ce, même si le nombre de tests réalisés est en chute libre dans ces deux provinces.

Comme à son habitude, le Québec a affiché le nombre de cas de COVID-19 le plus élevé au pays mercredi avec 844 nouvelles personnes infectées. Il faut cependant ajouter à ce bilan 359 cas qui avaient été oubliés lors des trois derniers jours, si bien que 1203 tests positifs ont finalement été annoncés, en plus de six décès.

Ces erreurs dans les données ont d'ailleurs eu pour effet de pratiquement réduire à néant les avancées dans la lutte contre la COVID-19 qui avaient été soulignées au cours des derniers jours.

Plus marquant, le Québec se retrouve à maintenir un nombre de nouveaux cas journalier bien souvent au-dessus du cap des 1000 infections, et ce, même si le nombre de tests réalisés n'est plus que l'ombre de ce qu'il était.

Selon les données du ministère de la Santé, à peine 20 959 tests ont été réalisés le 12 octobre et encore moins les deux jours précédents, contre 29 949 une semaine plus tôt, le 6 octobre. Il s'agit de tout près de 10 000 analyses de moins en une semaine.

Pas unique

Le Québec n'est pas la seule province à observer ce phénomène. En Ontario aussi, le nombre de nouveaux cas, établi à 721 mercredi, continue de stagner, en dépit d'une diminution majeure du nombre d'analyses.

La province a indiqué, mercredi, avoir réalisé 32 206 tests la veille, un nombre qui contraste fortement avec les 48 448 analyses menées une semaine plus tôt.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a d'ailleurs laissé entendre, lors d'une entrevue accordée à la radio 680 CJOB de Winnipeg, mercredi, que «malheureusement, ce ne sont pas toutes les provinces qui ont atteint les cibles qu'elles s'étaient données en termes de nombre de tests pas jour».

M. Trudeau s'est gardé de pointer une province en particulier, assurant cependant que les fonctionnaires fédéraux sont prêts à épauler les provinces, notamment pour réaliser des enquêtes épidémiologiques.

«Il ne doit pas parler de l'Ontario. Nous bottons les fesses de tout le monde pour les tests. Nous avons fait près de 4,5 millions de tests. [...] Nous faisons un très bon travail», a répliqué le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, lorsqu'interrogé à ce sujet en conférence de presse.

Autre record au Manitoba

Plus à l'ouest, le Manitoba a, une fois de plus, battu un record avec 146 nouvelles infections et deux décès supplémentaires. Il s'agit de la seconde fois seulement que la province annonce plus de 100 cas en une journée, après les 124 infections dévoilées mardi.

Ce faisant, le Manitoba a même dépassé le Québec en termes de nombre de cas de COVID-19 par habitant pour la journée de mercredi.

Du côté des Maritimes, le Nouveau-Brunswick a continué à recenser de nouveaux cas dans les régions de Campbellton et de Moncton avec huit patients de plus.

La province, plutôt épargnée à ce jour par le coronavirus, compte désormais 292 infections depuis le début de la pandémie. Le tiers de ces cas ont été recensés depuis le début du mois.

Les trois autres provinces de l'Atlantique n'ont annoncé aucune contamination mercredi. Certaines voix ont d'ailleurs commencé à s'élever pour réclamer que la «bulle de l'Atlantique», qui permet aux citoyens des quatre provinces de voyager de l'une à l'autre, soit resserrée en raison des éclosions au Nouveau-Brunswick. Les différents gouvernements provinciaux ont toutefois laissé entendre qu'ils n'ont pas l'intention d'agir en ce sens pour le moment.

Le Canada cumulait, en mi-journée, 2078 nouveaux cas de COVID-19, faisant grimper le total à 189 427 depuis le début de la pandémie. Huit Canadiens de plus ont été emportés par la maladie, pour un total de 9662 à ce jour.

Bilan au pays

Québec: 88 994 cas (5976 décès)

Ontario: 61 413 cas (3017 décès)

Alberta: 20 956 cas (286 décès)

Colombie-Britannique: 10 735 cas (250 décès)

Manitoba: 2925 cas (37 décès)

Saskatchewan: 2174 cas (25 décès)

Nouvelle-Écosse: 1092 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 292 cas (2 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 283 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 61 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 189 427 cas (9662 décès)