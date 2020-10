GARANT, Claudette Beaulieu



Au CHSLD de Saint-Raphaël, est décédée le 4 octobre 2020 à l'âge de 77 ans madame Claudette Beaulieu, épouse de monsieur Roland Garant. Elle était la fille de feu Alphondor Beaulieu et de feu Yvonne Roy. Elle demeurait à Saint- Raphaël.à 14h.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: France (Alain Duff), Yves, Manon (Michel Garant); ses petits-enfants: Shannon et Alex Duff, Justine et Xavier Garant. Elle était la sœur de: Roméo (Lisette Pettersen), Nicole (feu Léopold Fradette), Louise (Gaétan St-Pierre), Yvon (Darquise Roy), Francine (Alain Raby) et Danielle (Michel Laflamme). De la famille Garant, elle était la belle-sœur de: feu Murielle (feu Joseph Boutin) et Louisette (Julien Breton). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Remerciement au personnel du CHSLD de Saint-Raphaël et à la résidence Au cœur de Bellechasse pour les bons soins prodigués au cours des dernières années. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4, téléphone 1-888-387-1230. Madame Beaulieu a été confiée pour crémation