Événement d’affaires de l’année

Photo courtoisie

Bravo à Nicolas Turgeon (photo), directeur Performance environnementale industrielle, chez Investissement Québec – CRIQ, président de l’Association pour la prévention de la contamination de l’air et du sol (AP-CAS) et membre actif du Cercle des ambassadeurs de Québec, qui a reçu le Fidéide « Événements d’affaires de l’année », lors du gala des Fidéides qui s’est tenu de façon virtuelle, le 1er octobre dernier. Le 112e Congrès annuel et salon de l’Air & Waste Management Association (ACE 2019) avait réuni 1 100 experts et chercheurs spécialisés en pollution atmosphérique du monde entier au Centre des congrès de Québec, en juin 2019, et avait généré 2,3 M$ de retombées économiques.

100 ans

Photo courtoisie

Madame Laurette Béchard-Parent (photo) célèbre aujourd’hui son centenaire. Née le 14 octobre 1920 à Sainte-Claire de Dorchester et mariée avec feu Raymond Parent le 24 juillet 1950 à l’Église Saint-Roch (Québec), elle a donné naissance à 4 enfants : Gilles (Margot), Lise (Roger), Claude (France) et Denis. Mère au foyer, elle s’est beaucoup impliquée lors de sa vie active à la St-Vincent-de-Paul de son quartier, faisant du bénévolat pendant tout près de 25 ans. Aujourd’hui, Laurette vit une paisible retraite à la résidence l’Auberge aux Trois Pignons de Beauport à Québec, où elle aime bien encore jouer aux cartes et au bingo. Si vous voulez lui faire plaisir, offrez-lui du chocolat, elle en raffole. Ses enfants, ses petits-enfants (Nicolas, Valérie et Sébastien) et son arrière-petite-fille (Léa) auraient tant aimé être à ses côtés pour lui manifester tout leur amour, mais ce n’est que partie remise en raison de la pandémie.

Et de 3

Photo courtoisie

Félicitations à Guy Sirois qui a réussi un trou d’un coup (son 3e en carrière) le 9 octobre dernier au trou numéro 10 du parcours Royal du club de golf Royal Québec de Boischatel. Guy a utilisé son fer 8 sur une distance de 154 verges pour réaliser son exploit sous les yeux de ses compagnons de jeu, Pierre Fabi et Jean Hudon. Par ailleurs, Marc Savard, de Québec, qui avait réalisé son 1er trou d’un coup en carrière, le 23 septembre dernier au club de golf de Pont-Rouge, a récidivé dimanche dernier, le jour de son 70e anniversaire de naissance, alors qu’au trou numéro 2 du club du Manoir Richelieu (Le St-Laurent) il a réalisé son 2e exploit du genre en moins de trois semaines. Ses nombreux amis lui ont fortement conseillé d’acheter des billets de loterie.

Anniversaires

Photo courtoisie

Guillaume Wagner (photo), humoriste québécois, 37 ans... Félipé St-Laurent, propriétaire des charcuteries « Ils en fument du bon » de la 3e Avenue à Limoilou et animateur à Canal Évasion, 43 ans... Lourdes Maria Ciccone Leon, fille de Madonna, 24 ans... Usher, chanteur pop et de R&B américain, 42 ans... Michel Després, président-directeur général de Re-traite Québec... Dave Schultz, ex-hockeyeur de la LNH (1971-80), 71 ans... Al Oliver, joueur de baseball (1968-1985) avec les Expos en 1982, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 14 octobre 2019. Danny Grant (photo), 74 ans, ancien attaquant de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec Montréal, Minnesota, Detroit et Los Angeles... 2018. Donald Macdonald, 86 ans, politicien libéral de longue date, membre du cabinet de Pierre Trudeau et ancien ministre... 2017. Daniel Webb, 28 ans, lanceur de relève droitier pour les White Sox de Chicago de 2013 à 2016... 2016. Thom Jones, 71 ans, écrivain américain... 2014. Geneviève Adam Audet, 33 ans, surprise par une avalanche au Népal... 2014. Isaiah « Ikey » Owens, 38 ans, claviériste au sien du groupe du chanteur Jack White... 2013. Wally Bell, 48 ans, arbitre américain au baseball majeur... 2012. Joyce Villeneuve, 63 ans, l’une des pionnières du Journal de Québec... 2009. Lou Albano, 76 ans, ex-lutteur (WWF)... 1996. Jean Grimaldi, 98 ans, chanteur et comédien, et par la suite organisateur de tournées de spectacles... 1990. Leonard Bernstein, 72 ans, chef d’orchestre et compositeur américain... 1977. Bing Crosby, 73 ans, chanteur et acteur américain... 1959. Errol Flynn, 50 ans, acteur australien...