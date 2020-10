CHICOINE, Laurent



Le 10 octobre 2020 nous a quittés à l'âge vénérable de 90 ans, M. Laurent Chicoine, fils de feu Antoine Chicoine et feu Bridget McKoy. Il laisse dans le deuil son épouse des 67 dernières années Eva Drody, ses fils: Philippe (Lucie) et Claude (Louise); ainsi que ses petits-enfants: Nathalie, Kevin, Steve (Magalie) et Catherine. Il laisse aussi dans le deuil ses frères: Damase (Anne), Robert (Elaine) et Ross (Doreen); ses sœurs: Emma et Thérèse. Il fut prédécédé par ses frères: Wilbert (Elsie) et Alban (May) et sa sœur Olga.