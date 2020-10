Le G20 prolonge de six mois le moratoire sur la dette des pays pauvres

Riyad | Le G20 a annoncé mercredi, lors d’une réunion virtuelle présidée par l’Arabie saoudite, une extension de six mois du moratoire sur la dette des pays les plus pauvres durement affectés par la pandémie de COVID-19.

«Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 ont convenu de prolonger de six mois l’initiative de suspension du service de la dette des pays les plus vulnérables pour soutenir leur lutte contre la pandémie de COVID-19», a annoncé le groupe sur Twitter.

Plus de détails suivront...