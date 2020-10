Le Guide de l'auto s'entretient avec Pierre-Yves McSween

Antoine Joubert et Germain Goyer ont profité de la sortie du deuxième livre de Pierre-Yves McSween, Liberté 45, pour recevoir ce dernier à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB radio.

Au fil de la discussion, le chroniqueur économique n’a pas caché sa préférence pour les véhicules légèrement d’occasion. «J’adore le sweet spot après la location de trois ans. Tu rentres là-dedans, ça sent encore le cancer, les COV sont encore bien palpables. Tu sens que c’est une deuxième voiture qui a été dans le garage dans le West Island. Tu pars le véhicule, et le moteur te dit: "Excuse, je ne suis pas habitué de partir, je vais me réchauffer un peu." Ils pourraient me le vendre comme un neuf et je les croirais. [...] Le truc, c’est de prendre un modèle qui n’a pas changé», a-t-il confié avec une pointe d’humour.

Au cours de cette émission, il a également été question de la fin de la Jaguar XE et de l’arrivée confirmée du Mazda MX-30 au Canada. our conclure l’émission, Antoine et Germain ont expliqué les raisons pour lesquelles l’arrivée du Ford Escape hybride rechargeable est grandement repoussée.

