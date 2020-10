Le nouveau Beyries le 13 novembre

Le nouvel album de la musicienne montréalaise Beyries s’intitulera Encounter et paraîtra le 13 novembre.

Sa maison de disques Bonsound en a fait l’annonce en dévoilant Closely, troisième extrait de l’album à voir le jour après les pièces Over Me et Out of Touch, sorties plus tôt cette année.

Successeur de Landing, sorti au début de 2017, Encounter contient 11 titres, majoritairement en anglais. C’était aussi la langue de travail d’Amélie Beyries sur Landing, à l’exception du duo J’aurai cent ans, avec Louis-Jean Cormier.

Même si elle est apparue sur le tard dans l’univers musical québécois après avor bourlingué dans le milieu du cinéma, de la restauration et des relations de presse, l’autrice-compositrice-interprète de 40 ans a rapidement fait sa marque. Au moins cinq de ses compositions ont franchi la barre du million d’écoutes sur la plateforme Spotify et elle a vendu 11 500 exemplaires de Landing, selon Bonsound.