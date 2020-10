Autre match à oublier

Pas facile de disputer un match quand tu apprends quelques heures plus tôt que deux joueurs sont partis. C’est dans ce contexte que l’Impact s’est incliné 3 à 2 devant le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, mercredi.

Quelques heures plus tôt, on apprenait le transfert de Saphir Taïder et le départ pour une durée indéterminée du gardien Clément Diop.

L’Impact a longtemps donné l’impression d’une équipe qui voulait être ailleurs et il faut l’admettre, Thierry Henry avait l’enthousiasme d’un condamné à mort lors de son entrevue de la mi-temps à TVA Sports.

Avec ce second revers d’affilée, le Bleu-blanc-noir poursuit sa glissade au classement et se retrouve maintenant au neuvième rang dans l’Est, ayant été dépassé par Nashville.

Dire que le Revolution n’avait jamais gagné au Red Bull Arena. Il aura fallu qu’il y affronte une autre équipe que les Red Bulls pour y parvenir.

Insatisfait

Thierry Henry n’a pas hésité à manifester son mécontentement après la rencontre.

« Il y a des soirs où j’arrive à trouver des trucs positifs, mais ce soir, c’est vraiment dur. Ça fait trois fois qu’on les affronte et qu’ils nous font la même chose. Ils sont agressifs dès le début.

« On met en place un plan de match qu’on n’exécute pas. C’est difficile de revenir d’un 2 à 0. »

Henry avait bien peu de munitions puisqu’il était aussi privé de Bojan et Zachary Brault-Guillard, blessés.

« Je ne peux pas rentrer dans les détails [de leurs blessures], mais ça commence à ne pas être facile pour nous. On perd des joueurs, on perd Rod [Fanni] et Luis [Binks] sera suspendu au prochain match. »

Assailli

L’Impact a été assailli de toute part et le Revolution s’est forgé une avance de 2 à 0 entre la 13e et la 20e minute sur des buts de Kekuta Manneh et Teal Bunbury.

Amar Sejdic a réduit la marque avec son second but en deux matchs (28e), mais la première demie s’est mal terminée quand Rod Fanni est parti en civière à la suite d’une blessure à l’ischio-jambier droit. Ça pourrait sonner la fin de la carrière du vétéran de 28 ans.

L’Impact, qui a paru amorphe pendant la première demi-heure de jeu, avait repris vie après le but de Sejdic. Adam Buksa a toutefois fait 3 à 1 à la 51e minute pour couper les jambes de l’Impact.

Le Bleu-blanc-noir a eu un soubresaut en fin de match et Ballou Tabla a marqué pendant les arrêts de jeu (90+2) sur une passe de Romell Quioto.

C’est dommage pour le gardien James Pantemis, qui n’a pas eu tout l’appui qu’il méritait à son premier départ dans la MLS. Il a tout de même réalisé six arrêts.

« James a semblé nerveux en début de match et ensuite, il a fait des arrêts qui l’ont fait grandir tout au long du match », a noté Henry.

Bulletin

8 / 10 : Romell Quioto

Belle poussée sur le but de Sejdic, il se sert encore de sa puissance pour déranger la défense adverse. Aussi complice du but de Ballou.

7 / 10 : James Pantemis

On le sent nerveux en début de match, mais il se ressaisit et réalise de gros arrêts pour garder son équipe dans le coup. Les buts des « Revs » ne sont pas sa responsabilité.

7 / 10 : Victor Wanyama

Toujours imposant en milieu de terrain. Gagne plus de ballons qu’il n’en perd. Toujours solide.

6,5 / 10 : Amar Sejdic

Un but dans un second match d’affilée. Il manque encore de constance dans l’ensemble du match, mais il y a une progression.

6,5 / 10 : Ballou Tabla

Il travaille fort dans les duels même s’il ne les gagne pas tous. C’est mieux que lors du match précédent et il enfile l’aiguille en fin de rencontre.

6,5 / 10 : Shamit Shome

Il se montre combatif et assume bien un rôle plus défensif en étant très mobile sur tous les ballons.

6,5 / 10 : Samuel Piette

Gros volume de jeu, il fait son possible dans les circonstances et reste combatif sur tous les ballons.

6,5 / 10 : Joel Waterman

Se fait battre un peu trop facilement par Buksa sur le troisième but des « Revs ». Se bat bien sur beaucoup de ballons.

6 / 10 : Luis Binks

Possiblement son moins bon match depuis qu’il est avec l’équipe. Souvent pris hors position, se retrouve à la traîne sous une forte pression.

6 / 10 : Maxi Urruti

Il va chercher des fautes par son ardeur au travail, mais ça reste une sortie en demi-teinte.

5,5 / 10 : Rod Fanni

Il commet des erreurs inhabituelles, ça semblait aller vite pour lui. Il sort en civière en fin de première demie.

5,5 / 10 : Clément Bayiha

Aurait sans doute pu placer Bunbury hors jeu sur le second but du Revolution. Pas très éclatant.

5 / 10 : Mason Toye

Incapable de se mettre en évidence, perd trop de ballons et apporte peu offensivement.

5 / 10 : Jorge Corrales

Égal à lui-même, il n’a pas nécessairement le niveau pour suivre la parade dans la MLS.

5 / 10 : Rudy Camacho

Prise de décision déficiente sur le premier but des « Revs ». Joue de façon très brouillonne.