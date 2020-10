Nouveau chef: le PQ assumera le salaire de PSPP

Malgré ses finances chancelantes, le Parti québécois assumera le salaire de son nouveau chef, Paul St-Pierre Plamondon, qui n’envisage pas de chercher à se faire élire afin de siéger au Salon bleu.

«Le parti va me payer un salaire. C'est une décision qui relève du parti et qui n'est pas encore prise. Donc, ce sera au parti de décider. Les instances du parti vont se pencher là-dessus», a expliqué le nouveau chef du Parti québécois mercredi, lors de son premier point de presse à l’Assemblée nationale.

Le montant qui lui sera versé sera décidé par l’exécutif du parti, a-t-il précisé.

Élu vendredi dernier à la tête du parti, M. St-Pierre Plamondon n’est pas député et ne compte pas se présenter dans une élection partielle pour faire son entrée au Salon bleu et ainsi pouvoir affronter le premier ministre lors de la période de questions.

Très présent à Québec

L’avocat de 43 ans affirme qu’il souhaite plutôt demeurer chef extraparlementaire jusqu’aux élections générales de 2022 afin de travailler à rebâtir le Parti québécois. Il pourra notamment se concentrer sur le financement et le recrutement de candidats.

Malgré cela, PSPP entend être très présent à Québec lorsque l’Assemblée nationale siège. « Et c'est important parce que c'est une nouvelle étape pour le Parti québécois. J'ai parlé de relance, j'ai parlé de rebâtir le parti. C'est important que le chef soit présent, côte à côte avec les députés le plus possible, de manière à créer des synergies puis une relance », a-t-il expliqué tout juste avant de prendre part à son premier caucus en compagnie des neuf députés de la formation souverainiste.

«J'ai l'intention d'assumer mon leadership», prévient d’ailleurs le nouveau chef. «Pendant neuf mois, on a débattu, je suis désormais chef du Parti québécois, je serai présent ici à l'Assemblée nationale, mais je vais m'impliquer dans les choix stratégiques, je serai de toutes les réflexions par rapport à nos questions, par rapport à nos communications dans les points de presse», dit-il.

Un défi de cohésion attend d’ailleurs le nouveau chef alors que trois députés, sur un total de neuf, appuyaient plutôt leur collègue Sylvain Gaudreault dans la course. «J'ai appelé personnellement tous les députés, tout le monde était très positif», a assuré Paul St-Pierre Plamondon mercredi matin.

Flou sur l’application Alerte COVID

Questionné sur un premier enjeu d’actualité, M. St-Pierre Plamondon est demeuré flou sur sa position quant au téléchargement de l’application Alerte COVID.

Le PQ s’y oppose jusqu’ici, mais la position pourrait changer sous peu.

Pour expliquer son hésitation à la télécharger lui-même, M. St-Pierre Plamondon a souligné son emploi du temps chargé au cours des dernières semaines. «La vérité, c'est que je dors à peu près trois heures par nuit depuis plusieurs jours, a-t-il déclaré. C'est ça, la vérité. Donc, il y a des choses comme celles-là. Je gère deux déménagements en ce moment, j'ai deux enfants en bas âge, donc il faut mettre en contexte, là, au niveau de l'émotion, de l'énergie, les 10 derniers jours de la campagne ont été extrêmement exigeants, et, le lendemain matin, j'étais debout à 5 h 45 pour donner une série d'entrevues. Donc, mettez-le en contexte.»