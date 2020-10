Nouvelle hausse des cas de COVID-19 à Québec

Les cas de coronavirus ont connu une nouvelle hausse, sans toutefois atteindre les seuils records d’il y a une dizaine de jours, mercredi, dans la région de Québec, où l’on déplore une 22e éclosion dans un milieu de vie pour aînés.

La COVID-19 a fait deux nouvelles victimes sur le territoire de la Capitale-Nationale, portant à 249 le nombre de morts depuis le début de la pandémie.

Un résident a succombé à l’infection au centre d’hébergement du Fargy, à Beauport, qui s’ajoute à la liste des éclosions, comme le dévoilait Le Journal dans son édition de mercredi.

Jusqu’à présent, 11 usagers sont tombés malades, de même que 6 employés.

L’autre décès est survenu du côté du centre d’hébergement Saint-Augustin, où le coronavirus a désormais fait 7 morts en plus d’infecter 29 résidents (une hausse de 4) et 34 employés (une hausse de 2).

159 nouveaux cas

À l’échelle de la Capitale-Nationale, la Santé publique a confirmé mercredi 159 nouveaux cas d’infection sur une période de 24 heures, soit une trentaine de plus que ce qui était annoncé la veille. On reste cependant loin du sommet de 265 nouveaux cas rapportés le 4 octobre.

Le nombre d’hospitalisations reste élevé dans la région : 92 personnes infectées recevaient des soins mercredi, dont une personne de plus aux soins intensifs, pour un total de neuf dans ce secteur.

Le CIUSSS a également annoncé l’ajout de 14 cas positifs recensés au cours des derniers jours, mais qui n’étaient pas apparus au bilan en raison d’un pépin technique, a-t-on indiqué.

Depuis le début de la crise en mars, ce sont en tout 6465 personnes qui ont contracté la COVID-19, dont 1292 sont toujours considérés comme étant des porteurs « actifs ».

Chaudière-Appalaches

En Chaudière-Appalaches, le bilan était en baisse mercredi : la région sanitaire a annoncé 67 nouveaux cas positifs, soit une dizaine de moins que la veille, portant le total depuis mars à 2291 cas, et aucun nouveau décès sur son territoire.

Par contre, trois nouvelles éclosions sont déclarées : l’une au Centre de réadaptation en déficience physique (unité transitoire de réadaptation fonctionnelle à Lévis), où il y a « moins de cinq cas actifs chez les usagers et chez les travailleurs », et deux autres dans des entreprises qui ne sont pas précisées.

La situation est néanmoins stable dans les six autres éclosions en milieux d’hébergement pour aînés.

Comme à son habitude, le Québec a affiché le nombre de cas le plus élevé au pays, mercredi, avec 844 nouvelles personnes infectées. Il faut cependant ajouter à ce bilan 359 cas qui avaient été oubliés lors des trois derniers jours, si bien que 1203 tests positifs ont finalement été annoncés, en plus de six décès.