Première vague: le quart des cas étaient des travailleurs de la santé

Les travailleurs de la santé représentent le quart de tous les cas confirmés de COVID-19 rapportés au Québec lors de la première vague.

Ceux-ci étaient 10 fois plus à risque de contracter le virus, indique une étude de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) publiée mercredi.

Entre le 1er mars et le 14 juin 2020, 13 581 travailleurs de la santé ont reçu un résultat positif à la COVID-19 et 11 de ceux-ci en sont décédés (0,8 %), y apprend-on. Parmi ceux-ci, 11 223 ont été sollicités pour répondre à un questionnaire dans le cadre de cette étude et 45 % (5074) ont participé.

Parmi ces travailleurs infectés, 70 % étaient soit des préposés aux bénéficiaires, des infirmières ou des infirmières auxiliaires, alors que les médecins représentent seulement 3 % des malades.

L’INSPQ note que ces travailleurs rapportent plusieurs «éléments déficients de l’organisation du travail lié la prévention et le contrôle des infections».

Ainsi, durant la période étudiée, entre 20 % et 30 % des travailleurs questionnés ont œuvré dans plus d’une installation du réseau de la santé et 10 % dans 3 installations ou plus.

Aussi, 44 % d’entre eux rapportent n’avoir eu aucune formation en prévention et contrôle des infections ou avoir seulement reçu de l’information écrite ou affichée sur le sujet.

«Les premières recherches indiquant un risque de contagion chez les personnes asymptomatiques n'ont été publiées que plusieurs semaines après l'apparition du virus au Québec, a réagi le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé. Devant cet état de fait, le [ministère de la Santé] a revu rapidement la stratégie de déploiement du personnel pour éviter de nouvelles contaminations.»