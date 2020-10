Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 15 octobre:

«Lara»

Documentaire de 90 minutes articulé autour de la chanteuse Lara Fabian qui souligne ses 50 ans de naissance et ses 30 ans de carrière. À Montréal, New York et Paris, l’artiste ouvre les portes de son intimité avec son homme et sa fille, en plus de tracer le bilan de sa vie.

En tout temps sur Club illico.

«Contre-coups»

Drame canadien dans lequel Karine Vanasse et le regretté Cory Monteith forment un couple qui n’a plus de contacts physiques, mais qui travaille entre les murs du même magasin à grande surface. Kate ne parvient pas à surmonter son choc post-traumatique, tandis que James en pince pour une employée.

Jeudi, 15 h, VRAK.

«La poule aux oeufs d’or»

Afin d’éviter la propagation du coronavirus, le populaire jeu télévisé animé par Sébastien Benoit et Julie verra ses concurrents tenter de gagner gros à domicile lors de sa 28e saison, grâce à un tout nouveau concept. Les participants accueilleront les caméras chez eux et joueront avec une tablette.

Jeudi, 19 h, TVA.

«Les aventuriers de la baie d’Hudson»

Nouvelle aventure propulsée par 10 étrangers habités d’un même désir: réussir à parcourir l’entièreté du York Factory Express, une impressionnante route canadienne composée de 1200 kilomètres. S’ils veulent réussir leur exploit, ils devront compter les uns sur les autres.

Jeudi, 20 h, Évasion.

«Dans les médias»

Marie-Louise Arsenault et son équipe abordent de costauds sujets judiciaires: la couverture d’un procès hautement médiatisé - comme celui de Gilbert Rozon - et l’importance de faire parler les criminels en matière de fraude bancaire et de vol d’identité. Invité de la semaine, René Richard Cyr parle théâtre, télévision et culture québécoise.

Jeudi, 21 h, Télé-Québec.

«Victor Lessard»

Début de la troisième saison qui voit Victor Lessard (Patrice Robitaille) tenter de faire la lumière sur son passé. Même s’il n’est plus à l’emploi des «Crimes majeurs», l’enquêteur vient en aide à Jacinthe Taillon (Julie Le Breton) quand un journaliste est assassiné.

Jeudi, 22 h, addikTV.

«Je suis Patrick Swaye»

Documentaire braquant une fois de plus les projecteurs sur l’acteur américain Patrick Swayze, regrettée star des années 1980, dont le décès remonte déjà à 11 ans. Retour sur les lieux de son enfance, au Texas, sur le chemin de sa célébrité et sur sa relation amoureuse avec Lisa Niemi.

Jeudi, 22 h, Canal D.