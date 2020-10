Sophie Prégent: la cause qui l’a choisie

Sophie Prégent et Charles Lafortune ont été choisis par une cause. Plus que jamais, ils s’impliquent pour alléger le fardeau des parents qui, comme eux, composent avec la réalité d’avoir un enfant autiste. D’abord grâce à la série Autiste, maintenant majeur, puis par le biais de la fondation qu’ils viennent de créer.

Dans Autiste, maintenant majeur, à MOI ET CIE, suite de Autiste, bientôt majeur, on voit les deux comédiens en découdre avec la bureaucratie inhérente à l’entrée de leur garçon, Mathis, dans l’âge adulte.

Les lois ayant à l’origine été conçues pour les enfants qui doivent prendre soin de leurs parents vieillissants, et non pour les papas et les mamans devant demeurer responsables à vie d’une progéniture non autonome, Charles et Sophie doivent devenir les curateurs de leur jeune homme de 18 ans, mais se butent aux complications de la paperasse.

«C’est long et fastidieux. Il faut être patients. C’est une vraie problématique», note Sophie Prégent.

Heureusement, entre autres grâce à l’intervention des deux artistes auprès du premier ministre, au cours de la première saison de l'émission, les lois sont appelées à changer. Et le couple Prégent-Lafortune ne compte pas s’arrêter en si bon chemin: il vient de mettre sur pied la Fondation Autiste & majeur, pour soutenir la qualité de vie des adultes autistes. Le regroupement pourra ainsi, par exemple, favoriser la création de plateaux de travail en milieu professionnel et appuyer les centres de jour offrant activités aux personnes autistes et répit à leurs familles.

«Ce qu’on veut, c’est de financer l’intégration [des adultes autistes] et leur autonomie», résumait Sophie Prégent lors du dévoilement du projet.

Photo COURTOISIE TÉMOIN PRODUCTION

Mathis, une vedette

Et Sophie Prégent l’affirme sans hésitation: le regard des gens sur son fils a changé depuis qu’Autiste, bientôt majeur a exposé au grand jour les défis auxquels Mathis doit faire face.

«Ils comprennent mieux notre réalité et sont plus patients et généreux par rapport à ça. Je trouve qu’il y a eu une prise de conscience collective après la première année de diffusion. Les gens comprennent plus avec leur cœur.»

À un point tel, s’attendrit-elle, que Mathis est maintenant devenu une vedette à son tour.

Parfois, les gens reconnaissent Mathis même quand Charles et Sophie ne sont pas là. «Il est avec une éducatrice qui n’a pas passé à la télé, mais ils reconnaissent Mathis. Ça me fait rire, il est rendu une petite vedette. Et les autres autistes de la série, ç’a changé leur vie aussi; ils se sont fait des amis, et on les regarde de façon différente dans la société. C’est très cute de les voir ensemble.»

Plus longtemps à l’UDA?

Sophie Prégent tourne par ailleurs en ce moment dans la série Alertes, destinée à TVA, et son rôle de présidente de l’Union des artistes (UDA) la tient particulièrement occupée, le spectre de la COVID-19 compliquant la vie des comédiens, chanteurs et artisans de l’ombre.

Élue pour la première fois aux commandes de l’UDA en 2013, Sophie Prégent a vu son mandat être renouvelé en 2019. Pour l’instant, elle compte toujours céder les rênes à quelqu’un d’autre lorsque celui-ci viendra à échéance, en 2023. Mais le contexte actuel, gangrené par la pandémie, s’il doit s’étirer, pourrait modifier ses plans.

«Il faudra voir dans quelles conditions économiques et financières je vais laisser l’Union des artistes, explique-t-elle. Présentement, si mon mandat se terminait aujourd’hui, je pense que j’en solliciterais un autre, parce que ce n’est pas un cadeau à faire à personne, dans cette situation. J’ai des liens avec le gouvernement, le ministère de la Culture et des Communications, on travaille bien ensemble et on a une bonne écoute. Si je pars et que quelqu’un d’autre arrive, ça sera à refaire», plaide Sophie Prégent.

Autiste, maintenant majeur, le mercredi, à 19 h 30, à MOI ET CIE, avec plusieurs rediffusions dans la semaine. On peut dès maintenant faire un don à la Fondation Autiste & majeur au www.fondationautisteetmajeur.com.