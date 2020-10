LANTIN, Pierrette Dompierre



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 24 septembre 2020, à l'âge de 84 ans et 6 mois, est décédée madame Pierrette Dompierre, épouse de feu monsieur Maurice Lantin, fille de feu madame Emerilda Roy et de feu monsieur Alexandre Dompierre. Elle demeurait à Québec.En raison de la pandémie, l'inhumation des cendres se fera en privé au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil son tendre ami Lorenzo Corriveau; ses enfants: Fernand, Jo-Ann (Yves Kirouac), Lorraine (Denis Desharnais), Linda (Richard Widmont), Serge (Sylvie Audet), André (Mélissa Lepage) et Diane (Richard Meritz); ses petits-enfants: Valérie (Vincent), Yann (Mélissa), Ashley Anna, Mathieu, Mélanie (Louis), Dany (Véronique), Maïka et Charlie; ses arrière-petits-enfants: William, Alexandre, Xavier, Delphine et Jacob; ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Site web : www.coeuretavc.ca