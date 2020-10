JALBERT, Jules



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 octobre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jules Jalbert, époux de madame Béatrice Castonguay, fils de feu monsieur Isidore Jalbert et de feu madame Marie-Louise Roy. Il demeurait à Saint-Henri de Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Richard Nolet), Denys (Maryse Pelletier) et Johanne (Sylvain Raymond); ses petits-enfants : Chantal Jalbert-Nolet (Karl Théberge), Josiane Jalbert-Nolet (Jean-Philippe Couture), Marjorie Jalbert-Nolet (Emmanuel Lapierre), Sophie Jalbert, Nadine Jalbert (Marc Gagnon), Samuel Jalbert-Raymond (Valérie Lehoux) et Laurie Jalbert-Raymond (Guillaume Cayouette); ses arrière-petits-enfants : Raphaëlle, Elliot et Alexis Théberge, Charlotte et Tristan Couture, Juliette et Rosalie Lapierre et Léa Gagnon; ses frères et sœurs : Victor (Gisèle Audet), Olivette, Maurice (Rita Savard) et Berthe; ses belles-sœurs de la famille Castonguay : Cécile, Rita, Yvette et feu Marcel Castonguay (Jeanne-D'Arc Jalbert); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches.https://www.alzheimerchap.qc.ca/