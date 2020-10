RANCOURT, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 septembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur André Rancourt, époux de feu madame Louise Vallée, fils de feu monsieur Antonio Rancourt et de feu madame Marie-Blanche Guérin. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Il laisse dans le deuil ses enfants : Michèle (Robert Dumont), Denis (Martine St-Onge) et Mario (Nathalie Blais); sa petite-fille Alexe Dumont (Sébastien Parent Racine); ses frères et sœurs : feu Gemma (feu Gilles Gamache), feu Marcel, feu Raymond, feu Roger (feu Doris Martel) et feu Bernard (Monique Pellerin; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vallée : Jacques (Denise Carrier), feu Marc (feu Louise Sirois), feu Guy (feu Diane Demers), Yvette (Édouard Cadoret), Cécile (Marc Carrier) et Pierre (Carole Lavoie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 14h.