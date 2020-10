LANGELIER, Huguette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 septembre 2020, à l'âge de 93 ans et 2 mois, est décédée madame Huguette Langelier, épouse de feu monsieur Robert Vallières, fille de feu madame Eva Duquette et de feu monsieur Philippe Langelier. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil son fils, Claude et sa fille, Luce (Michel Perreault); sa petite-fille, Andreanne; sa sœur, Marcelle; sa belle-sœur, Colette Cantin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, amis(es) entre autres de la résidence Jazz dont Pierrette Mercier.