DURAND, Edith



Au CSSS Québec-Nord - Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 25 août 2020, à l'aube de ses 86 ans, est décédée madame Edith Durand, épouse de feu monsieur Guy Langlais, fille de feu madame Jeanne Verret et de feu monsieur Charles-Albert Durand. Elle demeurait autrefois à Charlesbourg et native de Loretteville. Maintenant auprès de son tendre époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Marc (Marie-Claude Guimond) et Sylvie (Eddy Girard); ses petits-enfants : Michaël Girard (Daniel Picard) et Nicolas Girard (Sophie St-Pierre); sa sœur Colette; sa belle-sœur : Suzanne Langlais (Carol Lachance) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Jeannine et feu Jean-Yves ainsi que la belle-sœur de feu Gisèle Langlais (Robert Bédard).L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Sincères remerciements avec chaleur et affection à tout le personnel soignant, préposés et bénévoles de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour leur dévouement, leur bienveillance et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11000, rue des Montagnards, local P1-101, Beaupré, Québec, Téléphone : 418 827-5773 poste 2, courriel : info@fondationhsab.org, site web : www.fondationhsab.org. Des formulaires seront disponibles sur place.