MARTIN, Denise Roy



À Québec, le 29 septembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Denise Roy, épouse de feu Gilbert Martin. Elle était la fille de feu Ludger Roy et de feu Berthe Boutin.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Jean-Claude Bégin), Thérèse (Yvon Plante), Diane (Alain Tardif), Claire (Berthelin Tardif), Daniel (Joanne Gauthier) et Céline (Serge Bouffard); ses petits-enfants : Stéphane Bégin, Mélissa Bégin (Michel Labrie), Marylène Bégin (Roger Alain), Sébastien Plante, Martine Plante (Francis Boucher), Carl Tardif (Catherine Boulet), Marie-Ève Tardif (François Soucy), Nancy Tardif (David Pineau), Philippe Martin (Andréane Turcotte), Maxime Martin et Martin Bouffard (Catherine Bédard) ainsi que ses 24 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Marie-Berthe (feu Marcel Hudon), feu Georges (feu Lili-Anne DeCarufel), Armande (feu Marcel Boucher), feu Élizabeth (feu Roger Bolduc) et la belle-soeur de la famille Martin : feu Gilberte (feu Camille Ouellet), feu Ludger (Gervaise Corriveau), feu Blaise (Georgette Tremblay), Réal (Lise Doyon), feu Denis, Denise (feu Claude Coulombe), feu Georges (Ginette Boucher), Adrien (Françoise Caron), Adrienne et feu Jacqueline. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier bien chaleureusement le personnel des Jardins de la Noblesse de Charlesbourg pour toute leur attention et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 202-245, rue Soumande, Québec (Qc), G1M 3H6, Tél. : (418) 529-9742 ou à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél.: (418) 683-8666.