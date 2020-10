CASSISTA, Bertrand



À Beauport, le 10 Octobre 2020, à sept jours de son 92ième anniversaire est décédé paisiblement et entouré de ses enfants, Bertrand Cassista, (Tibi pour les intimes). Il était l'époux de feu Marguerite Labranche.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne, Lynn (François Gougoux), Carl (Collette Lapointe) et Chantal (Louise Comtois). Il était le grand-père de Kathrine et Geneviève Gosselin, Philippe et Audrey St-Pierre, Gabriel (Audrey Phaneuf) et Elyse Cassista, Yan (Arianne Gaudreault), Mike (Sylvie Paradis) et de feu Keven Bérubé. Il était l'arrière-grand-père de Charles et William Lafleur, Emmy St-Pierre, Florence et Juliette Tardif, Tomas, Noah et Corinne Coulombe. April et Madison Cassista. Léa, Julien, Anaïs, Maxence, Abygaëlle, Eloi, Loïc et Helly Bérubé. Il laisse également dans le deuil sa grande amie Marguerite Bilodeau et sa famille. Il laisse dans le deuil ses belles- sœurs: Colette Sanschagrin (feu Richard), Denise Genest (feu Rénald), Micheline Fortin (feu Réjean), Denise Falardeau (feu Serge), de sa belle-famille, Marie-Claire (Jean Robitaille), Monique (feu Jean-Yves Labrie), Denise (feu Jean Emond) et est parti rejoindre les autres membre de sa famille feu Raymond (Feu Thérèse Fradette) feu Lucienne (feu Raymond Beaumont), feu Murielle (feu Zotic Bouchard), feu Yolande (feu Paul Garneau), feu Ghislaine (feu Gaston Talbot), feu Gérard (feu Marguerite Dumas) et feu Michel (feu Lise Paré) et de sa belle-famille; feu Françoise, feu Jacques (feu Jeannette Ratté), feu Abel (feu Françoise Pichette), feu Marthe (feu Roland Ratté) et feu Charlotte (feu Léandre Valin). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Natif de Nashua aux États-Unis, il a passé la majeure partir de sa vie à Québec et habité St-Raymond de Portneuf à compter de sa retraite en 1985.