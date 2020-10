MC'LELLAN, Norma



Aux soins palliatifs longue durée de l'Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec, le 8 octobre 2020, à l'âge de 97 ans et 6 mois, est décédée madame Norma Mc'Lellan, épouse de feu Edgar Dion, fille de feu madame Ruby Pipher et de feu monsieur Edward Mc'Lellan. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Shirley Dion Allard (feu Serge Giguère, Michael Allard), Bruce Dion (Sylvie Bilodeau) et Steve Dion (Bonnie Mitchell); ses petits-enfants: Dave Giguère (Annie Robitaille), Judy Anne Dion, Zachary, Jordan et Michael Dion; ses arrière-petits-enfants: Chléa et Hailey Robitaille Giguère; ses neveux et nièces: Lyne Tremblay, Ron Tremblay (Marina Auclair), Mona Pérusse (Leslilie Dizgun) feu Richard Pérusse, André Pérusse, Johanna Cordiano (Louis Dumas) et feu Garry Cordiano; ses ami(e)s: Jack Mons, Gilles Coté, Monique Payeur, Barbara Alexander ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs: Shirley Mc'Lellan Tremblay, Elva Mc'Lellan Pérusse, Joan Mc'Lellan Cordiano, Barbara Mc'Lellan et Allen Mc'Lellan; ainsi que ses bonnes amies Carmen Roy et Réjane Laflamme. La famille tient à remercier Marie Bolduc et son conjoint Jacques Gagné pour les bons soins et toute l'aide apportée lors des dernières années, Monique Payeur pour son support moral ainsi que Sylvie Bilodeau. La famille remercie également le personnel du 5e et du 8e étage de l'Hôpital St-François d'Assise ainsi que les membres de l'équipe des soins palliatifs de l'Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec, sans oublier le personnel du Manoir Champfleury pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca