CAMIRÉ MORISSETTE, Laurence



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Laurence Camiré Morissette, survenu à Québec le 7 octobre 2020. Elle était l'épouse de feu Clément Morissette, fille de feu Alice Hamel et de feu Hector Camiré. Elle habitait à Québec.L'inhumation des cendres suivra au cimetière Saint-Charles, 1460 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (QC) G1N 3Y6. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Russell Veilleux), Claude (Lucie Tremblay), Francine (Pierre Desnoyers), Ginette, Jean, Nicole et Guy ; ses 15 petits-enfants : Catherine, Tom, Ted, Maude, Florence, Nicolas, Annie, Hubert, Joël, Denis, Luc, Rani, Maïka, Daphné et Rose; ses 9 arrière-petits-enfants : Clara, Félix, Olivier, Louis, Léo, Ana, Henri, Christophe et Mélodie ; sa sœur Françoise (feu André Morneau); sa belle-sœur Yvette (feu Henri Camiré) ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à tous les préposé(e)s et les infirmier(ère)s du CHSLD Saint-Augustin de Beauport pour l'attention et les soins administrés pendant le séjour de notre Maman ces 5 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294.https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/?FrmGroupUID=all