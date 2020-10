BERGERON, Gilberte Routhier



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Gilberte Bergeron, le 6 octobre 2020, à l'âge de 76 ans, épouse de monsieur Arthur Routhier, fille de feu monsieur Philippe Bergeron et de feu madame Lucienne Therrien. Originaire de Dosquet (Lotbinière) elle habitait autrefois Québec et maintenant Rivière-à-Pierre.Elle a été confiée à laOutre son époux, monsieur Arthur Routhier, madame Bergeron laisse dans le deuil sa fille Sonia (Francois Chalifoux et son fils Philippe) et sa petite fille adorée Rose; ses frères et sœurs: Lisette (feu Guy Drolet), Jean-Guy, Yvon (Rosita Barber), Gaétane (André Rhéaume), Roger (Marielle Guay), Francine (Réjean Bernier) et Muryel (Gilles Gagné); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Routhier: Georgette (feu Robert Toupin), feu René (feu Ann Mann), Colette, Rita (Byron Roberts), feu Lucien (feu Claudette Drouin), Monique et feu Gertrude (feu Jean-Marc Savard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Outre ses parents et son fils David, elle est allée rejoindre ses proches parents: Denise, Monique (Jean-Louis Simon), Maurice (feu Nicole Rousseau), Jacques (feu Nicole Chevanel, Laurence Boilard), Léon (Diane Levesque), Jean-Claude (Claire Bédard) et Ginette (Jean-Louis Simon) lesquels sont décédés avant elle. La famille désire remercier toute l'équipe des soins palliatifs de Saint-Raymond pour leurs bons soins et conseilles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation québécoise du cancer, 190 rue Dorchester, bureau 50 Québec (Qc) G1K 5Y9 418-657-5334