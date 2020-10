COUTURE, Irenée



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 octobre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Irenée Couture, époux de madame Thérèse Lemieux, fils de feu Alfred Couture et de feu Bernadette Labrecque. Il demeurait à Lévis et était originaire de Saint-Anselme. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Denyse, Laurence, Chantal, Bernard, Céline, Clémence et Éric (Suzanne Morin); ses petits-enfants : Olivier Bonneau (Mélanie Gagné), Catherine (Steven Bélanger) et Philippe Couture, Laurie-Ann Couture (Maxime Laliberté) et Justine Nadeau; ses arrière-petits-enfants : Jules et Jacob Bonneau. Il était le frère et le beau-frère de feu Bernadette, feu Émilien (feu Carmélia Deschênes), feu Robert (Jeanne D'Arc Deschênes), feu Lauretta (feu Lucien Gagnon), feu Simone (feu Jean-Eudes Vallières), feu Pauline, feu Gilberte, feu Blanche (feu François Roy), feu Charles (Carmen Laliberté), feu Armand Lemieux, feu Pierre Lemieux (feu Berthe Asselin), feu Paul Lemieux (feu Gilberte Picard), feu Émile Lemieux (feu Juliette L'Heureux), feu Clara Lemieux (feu Antoine Matte), feu Léonard Lemieux (feu Anne-Marie Garon), feu René Lemieux (feu Jeanne Caron), feu Honoré Lemieux (feu Lucille Beaudoin), feu Rosalia Lemieux (feu Sauveur Turcotte), feu Henri Lemieux (feu Marguerite Lamontagne), feu Joseph Lemieux (feu Germaine Labonté), feu Charles Lemieux (feu Thérèse Pouliot), feu Marie-Laure Lemieux (feu Jean-Marie Baril), feu Madeleine Lemieux (feu Patrick Picard) et de Jeannette Lemieux (feu Sylvain Lussier). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Nous remercions le Dr Michel Côté, le personnel du 6ème étage et le Dr Clerget du CHSLD de Lévis, le personnel du Manoir de l'Arbre Argenté, le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et sa fille Chantal pour leur grand dévouement et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse dédié à l'église de Saint-Anselme, https://www.sbdb.ca/faire-un-don/, ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.Il a été confié à la résidence