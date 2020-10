BÉDARD, Pierre



A son domicile, le 4 octobre 2020, est décédé à l'âge de 68 ans, M. Pierre Bédard, époux de Mme Ginette Pronovost, fils de feu Robert Bédard et de Claire Germain, demeurant à Nicolet. La famille accueillera parents et ami(e)s auHeure d'accueil: le samedi 17 octobre, à partir de 13 h.L'urne sera déposée au Columbarium du Centre funéraire J.N. Rousseau de Nicolet. Il laisse dans le deuil son épouse Ginette Pronovost; ses fils: Steve Bédard (Véronique Robitaille) et Danny Bédard (Mélissa Jackson); sa belle-fille Valérie Pronovost (Jean Lachapelle); son beau-fils Dany Proulx (Manon Quessy); ses petits-enfants: Christopher, Céderick, Sacha, Maiden, Madysson, Zakary, Maïka, Antoine, David, Tristan et Liam; sa mère Claire Germain (feu Robert Bédard); sa belle-mère Antoinette Pronovost (feu Albert Pronovost); son frère Jean Bédard (Ghislaine Julien); ses sœurs: Denise Bédard (Gratien Bédard) et Thérèse Bédard; son beau-frère Gilles Pronovost (Nicole Néfossé); ses belles-sœurs: Sylvie Pronovost (Johnny Veillette) et Louise Pronovost (feu Gaétan Pronovost) (Guy Fréchette); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, Toute marque de sympathie peut se traduire par des dons à la Fondation de votre choix.