CRAMPON, Régina Tourangeau



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 28 mars 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Régina Tourangeau, épouse de monsieur Richard Crampon, fille de feu monsieur Alcide Tourangeau et de feu dame Évangeline Pagé. Elle demeurait à Québec.Il y a bientôt sept mois, tout doucement, Régina nous quittait pour rejoindre son père Alcide Tourangeau, sa mère Évangéline Pagé et son frère Jean. Sont profondément attristés par cette perte : son époux Richard Crampon; ses sœurs Normande (Gérald Chartrand), Sylvie et Carole (Jacques Petitclerc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Crampon, soit Jeannine (feu Christian Potez), Jeanne-Marie (feu Pierre Miray), Michelle, Marie-Noël (Michel Doudet) et Jean-Pierre; son neveu Germain Dorval, sa nièce Julie Dorval et sa petite-nièce Anne Frédérique Savoie-Dorval; les neveux et nièces de Richard, soit Valérie Bideault, Bruno Miray, Alexis Miray et Nathalie Blondelle; ses oncles et tantes, ses cousins et cousines ainsi que de très nombreux amis et de très nombreuses amies. Nos meilleurs souvenirs seront empreints de sa générosité sans limite envers nous et plusieurs associations caritatives, de ce don naturel qu'elle avait à trouver des solutions, de cette attention toute particulière réservée à chacun et à chacune, de cette force de caractère hors du commun qui lui a permis de traverser les aléas de la vie. La famille offre sa gratitude au dévoué personnel des soins palliatifs de l'hôpital du Saint-Sacrement pour tous les bons soins prodigués. Si vous le désirez, vous pouvez offrir un don à la Fondation québécoise du cancer, par courriel à don@fqc.qc.ca ou en téléphonant au 1-877-336-4443.Le numéro de téléphone est : 418 529-3371. Les condoléances seront reçues de 17 h à 19 h en continu. Le gouvernement autorise, dans les circonstances actuelles (COVID-19), la présence de 25 personnesdans la salle réservée à cet effet. Tous ceux et toutes celles qui le désirent pourront y venir en alternance de 25 personnes. Le port du masque et les mesures de distanciation sont obligatoires. Les hommages seront célébrés à la chapelle de 19 h à 20 h. Cependant, il n'y aura que 25 personnes qui pourront y assister. Des invitations personnelles seront faites par appel téléphonique. Une captation des rituels sera disponible sur le site de Lépine Cloutier. Il vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via https://www.lepinecloutier.com/necrologie-avis-de-deces/58170-regina-crampon-nee-tourangeau en sélectionnant votre proche disparue sur la page principale (utiliser l'outil " recherche " si nécessaire), pour ceux et celles qui ne peuvent être présents ou présentes.