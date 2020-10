MORIN CARON, Ginette



À l'Hôpital de Montmagny, le 30 septembre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Ginette Morin, épouse de monsieur Roger Caron. Originaire de Saint-Roch-des-Aulnaies, elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Harton et de feu monsieur Xavier Morin (en 2e noces de feu dame Georgette Michaud). Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Claudine Malenfant) et Stéphanie Caron (Benoit Pelletier); ses petits-enfants: Ariane et Cédric Pelletier, Isaac et Vincent Caron. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Réjeanne, feu Jean-Guy (Gisèle Gagnon), feu Claude (feu Berthe Gagnon), Ghyslaine, Marc (Andrée Laberge), Armand, Lise, Jacques (Louiselle Cloutier) et Normand (Johanne Paquin); de la famille Caron: Jean-Guy (Jeanne-d'Arc Dubé), Georges (Laurestine Gilbert) et Gaston (Céline Fortin). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Résidence la Rose des vents ainsi que de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins apportés.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 17 octobre 2020 à compter de 12h.suivi de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial " sous les étoiles ".