HENRY, Laval



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 octobre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Laval Henry, époux de madame Monique Hébert, fils de feu Hector Henry et de feu Marie Anna Lantagne. Il demeurait à Lévis. Il était le frère et le beau-frère de feu Soeur Rachel n.d.p.s., feu Claude (feu Thérèse Asselin), feu Soeur Rollande n.d.p.s., feu Soeur Marie-Marthe n.d.p.s., feu Gabriel (Yolande Brisson), feu Yvette (feu René Ouellet), Jeannette Hébert (feu Marcel Chabot), Gabrielle Hébert (feu Georges Naud), feu Edna Hébert (feu Georges-Aimé Lehouillier), Éliette Hébert (feu Victorin Simard), Jean-Guy Hébert (feu Raymonde Boivin, Pierrette Benguigui), Suzanne Hébert (feu Roger Maltais, Claude Gamache), Gaston Hébert (feu Pauline Lessard, Denise Blanchard), feu Jacques Hébert (Ginette Lacasse) et de feu Clermont Hébert. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera auà compter de 13h30.