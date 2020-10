JALBERT, Daniel



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 5 octobre 2020, à l'âge de 69 ans et 4 mois, est décédé monsieur Daniel Jalbert, fils de feu madame Pierrette Allaire et de feu monsieur Charles-Auguste Jalbert. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Jean-Yves, Pierre (Suzanne Zalatan Jalbert), Yolaine (Éric Landry); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille adresse des remerciements sincères à tout le personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement, leurs soins attentionnés et leur humanisme dans l'accomplissement de leur profession. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.org