MERCIER, Jeannine



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de notre sœur Jeannine, fille de monsieur Cyrias Mercier et de madame Maria Racine. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera pour les condoléancesà compter de 13h30 au centre commémoratifet de là au columbarium Wilbrod Robert. Jeannine laisse dans le deuil ses sœurs: Fernande (feu Ovide Lachance), Carmen (Marcel Simard) et Denise (feu Jean-Claude Vallée); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle a rejoint ses sœurs et beaux-frères: Françoise (Maurice Lachance), Rose-Aimée (Gilles L'Heureux), LauréAnne (Gérard Simard) et Jeannette (Gérard Lachance). La famille remercie de tout cœur le personnel médical pour les bons soins et le réconfort apportés à notre sœur Jeannine. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca