COMMERFORD, Thérèse



Au Saint-Brigid's Home, le 5 avril 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Thérèse Commerford, fille de feu madame Marie-Jeanne Lemieux et de feu monsieur Joseph Commerford.Selon ses volontés elle ne sera pas exposé. L'inhumation des cendres aura lieu au Cimetière Saint-Patrick le samedi 17 octobre 2020 à 13h. Elle laisse dans le deuil Suzanne Adams Larsen; son frère Gérard (feu Lucille Walsh); sa nièce Denise Anctil ainsi que plusieurs neveux et nièces. Thérèse est allée rejoindre ses frères, sœurs, belles-sœurs et beaux-frères qui l'ont précédée : Marguerite (Walker Appleby), Alice, Gabrielle (Harold Johnston), Pauline (John Adams), Florence (Paul-Eugéne Roy), Irène (Albert Beaumont), Patrick (Patsy Dooley) et Jeanne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des amis du Jeffery-Hale et Saint-Brigid's 1270 Chemin Ste-Foy, bureau 2000, Québec 418 684-2260 https://amisdujhsb.ca/donner/