VANDAL, Colette Renaud



À la résidence La Belle Époque (Beauport), le 20 septembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Colette Renaud, épouse de feu monsieur Wilfrid Vandal. Née à Québec le 25 juillet 1928, elle était la fille de feu Lédéa Martin et de feu J.-Barthélémy Renaud. Elle demeurait à Giffard.La famille est désolée de ne pouvoir recevoir tous les parents et ami(e)s. Les cendres seront déposées par la suite au Cimetière de Giffard. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Céline Pitl), Jacques (Lorraine Lavoie), Francine, Jean et Louise; ses petits-enfants : Audrey, Myriam (Guillaume Boileau), Mélanie (Samuel Pedneault) et Pierre-Luc (Stéphanie Pellerin); ses arrière-petits-enfants : Lydiane et Xavier Boileau; ses frères et sœurs : feu Guy (Rollande Bisson), feu Andrée (feu Jean-Claude Beaulieu), feu Madeleine et Paul (Huguette Morency); de la famille Vandal : feu l'abbé André, feu Thèrèse (feu Magloire Poulin, en 2e noces, feu Denise Latouche), feu Madeleine (feu Charles Voyer), feu Émilien (feu Gilberte Doyon), Soeur Jeannette (Sœurs Ste-Chrétienne), feu Soeur Georgette (Sœurs Ste-Chrétienne), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence La Belle Époque pour les bons soins prodigués.Les Funérailles sont sous la direction de :