LARICHELIÈRE, Andrée



À l'Enfant-Jésus, le 17 septembre 2020, est décédée madame Andrée Larichelière à l'âge de 84 ans, épouse de feu monsieur Claude Dubeau. Elle était la fille de feu monsieur Georges Larichelière et de feu madame Diana Lachance. Elle laisse dans le deuil son fils Louis Dubeau; son petit-fils Liam; ses beaux-frères et belles-sœurs: Roland Dubeau, Gérald Dubeau (Pierrette Lavallée), Ghislaine Dubeau (Jean-Claude Bilodeau) et Lily Dubeau (Jacques Blouin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Louise et frère de feu Gabriel (Gisèle Falardeau), la belle-sœur de feu Jean-Guy Dubeau, feu Mariette Dubeau, feu Yolande Dubeau (feu Jean-Marie Beaulieu), feu Marie-Thérèse Dubeau (feu Jacques Boucher), feu Lise Dubeau et feu Michel Dubeau. La famille aimerait remercier madame Nicole Roberge et Gaetan Chouinard ainsi que le personnel de l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins. La famille recevra les condoléances de 11h30 à 13h30auPrière de ne pas envoyer de fleurs, vos témoignages de sympathies peuvent être traduit par un don à la fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer en mémoire de madame Larichelière.