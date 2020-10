PAQUET, Dany



À son domicile de Pont-Rouge, le 29 mars 2020, à l'âge de 53 ans, est décédé monsieur Dany Paquet, conjoint de Nathalie Péloquin, fils de monsieur Wellie Paquet et de dame Noëlla Berrouard. Il demeurait à Pont-Rouge. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissancequi sera célébrée en présence des cendres. Outre ses parents, monsieur Paquet laisse dans le deuil sa conjointe Nathalie; son fils Gabriel; les enfants de sa conjointe : Steven et Samuel; sa sœur Johanne (Benoît Magny); ses nièces et son filleul : Andrée-Anne (Jules Swennen), Katherine (Keven Langlois) et Mathieu : sa belle-sœur Cynthia (Greg Branch) et ses enfants : Dylan, Angelica et Alexandre; son beau-frère Patrick (Rachel Desruisseaux) et ses enfants : Jérôme et Érika, ainsi que plusieurs cousins, cousines, oncles, tantes, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Diabétiques de Québec, 3175, chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 12, Québec (Québec), G1W 2K7. Des formulaires seront disponibles au salon.