PAQUET, Jean-Marc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 septembre 2020, à l'aube de ses 87 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Paquet, époux de madame Pierrette Plourde, fils de feu Joseph Paquet et de feu Imelda Lafontaine. Il demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Guy (France Laliberté), France (Alain Bégin) et Maryse (Marc Dubé); ses petits-enfants: Tommy Bégin (Catherine Lemelin), Catherine Bégin (Anthony Gagnon), Mélanie Paquet et Marc-André Dubé; ses arrière-petits-enfants: Landon et Adélia. Il était le frère et le beau-frère de feu Yvonne, feu Philippe, feu René (feu Auréa Tardif), feu Roger (Diane Laprise), feu Charles-Henri (feu Thérèse Bilodeau), feu Armand (Gaétane Cadrin), feu Jacques (feu Marguerite Laprise), feu Adrien Plourde (feu Rita Cadoret), feu Réjeanne Plourde (feu Raymond Migneault), feu Robert Plourde (feu Thérèse Cantin), feu Réal Plourde (feu Marie-Laure Couture), Lucille Plourde (feu Léopold Chamberland) et de feu Ludivina Plourde (feu Donat Beauchesne). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/).La famille vous accueillera auà compter de 13h.