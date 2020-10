GAUVIN, Gabrielle



C'est avec tristesse, que nous annonçons le décès de dame Gabrielle Gauvin, décédée à l'Hôpital Saint-Sacrement, le 6 septembre dernier à l'âge vénérable de 102 ans. Elle était la fille de feu monsieur Octave Gauvin et de feu madame Alma Boiteau. Elle était la sœur de feu Marie-Louise, feu Magella (feu Jeannette Goulet) et feu Thérèse. Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces tant aimés Lionel, Francine, Gisèle et Jacques, leurs enfants et leurs petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Même si tante Gabrielle a quitté aujourd'hui, elle continuera d'exister dans nos cœurs par le souvenir, celui d'une femme au cœur rempli d'amour. La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 10h30 auLa famille désire remercier sincèrement le personnel soignant de la Résidence La Contemporaine pour les bons soins prodigués à madame Gauvin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut de Gériatrie de Montréal, 4565 Chemin Queen Mary, Montréal, QC. H3W 1W5. tel. : (514) 340-3546Pour rendre hommage à Mme Gauvin, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com.