BÉLANGER, Marie-Claire



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 octobre 2020, à l'aube de ses 85 ans est décédée Marie-Claire Bélanger. Elle était la fille de feu Albertine Morin et de feu Armand Bélanger. Elle demeurait à Lévis. Elle était la soeur de J. Aimé (Pauline Carrier), feu Maurice, feu Gérard (Rollande Blais), feu Monique (feu Roger Nolet), Marguerite (feu Albert Lavallée), feu Louis-Philippe (feu Rolande Fortin), Julien (feu Mariette Blais), Gertrude (Léon Fortier), Marthe (Hyacinthe Fortier), Paul-Eugène (Laurence Bilodeau), Jean-Guy (Danielle Desrochers), Hervé (Françoise Morin), Hélène, Colette (feu Florian Couture), Jacques (Andrée Morissette) et de feu Armand (Nicole Delorme). Elle laisse également dans le deuil sa filleule Annie Couture ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/, ou à la Fondation québécoise du cancer, https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don.La famille vous accueillera auà compter de 13h.