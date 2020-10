AUBÉ, Jean-Paul



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 8 octobre 2020, est décédé monsieur Jean-Paul Aubé, époux de madame Hélène Langevin, fils de feu Adélard Aubé et de feu Marie-Ange Corriveau. Il demeurait à Armagh.et de là, au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Jean-François Aubé (Sylvie Lavallière); ses petits-enfants adorés Rosaly Aubé et Félix Aubé. Il était le frère de : feu Jean-Marie et feu Thérèse (André Proteau). De la famille Langevin, il était le beau-frère de : Claude (Diane Durand), Pierrette (Denis Barde), Ginette (feu Gilles Talbot, Magloire Fournier), Nicole (Réjean Brochu), Monique (Yvan Noël), feu Daniel, Marjolaine, feu Michel et Jean-Marc (Maryse Drapeau). Il laisse également dans le deuil son filleul Martin Proteau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de cardiologue pour les bons soins prodigués à monsieur Aubé. La direction des funérailles a été confiée à la