MONDOU, Jean-Paul



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 octobre 2020, à l'âge de 94 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jean-Paul Mondou, époux de madame Pauline Larouche, fils de feu madame Alphéda Dorion et de feu monsieur Edmond Mondou. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Lise (feu Alain), Hélène (Daniel), Claire (Gilles), Pierre (Lucie); ses petits-enfants: François-Xavier (Martine), Ludovic (Ariane), Julien (Laury-Ève), Christèle (Martin), Pierre-Yves (Carelle), Philippe (Élodie), William (Jeanne), Violette, Lennox, et Jeanne; ses belles-sœurs: Dolorèse et Lorraine; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, Site web : www.fondationduchudequebec.org.