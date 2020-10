SIMARD, Germain



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 4 octobre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Germain Simard, époux de dame Louise Paradis. Né à St- Joachim le 25 mars 1928, il était le fils de feu monsieur Joseph Simard et de feu dame Anna Giguère. Il demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au Cimetière de La Nativité. Outre son épouse Louise, monsieur laisse dans le deuil ses 3 enfants: Christiane (Philippe Clot), Louis (Louise Pouliot) et André (Clémence Gravel); ses petits enfants: Amélie Clot (Jean-François Lauzon), Andréanne King (Nathan King), Gabriel Simard (Laurie Verville) et Frédérick Simard (Sarha-Kim Valcourt); ses arrière-petits-enfants: Xavier, Emma, Annabelle et Felix; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de