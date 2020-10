ROBERGE, Lyse



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 15 août 2020, à l'âge de 78 ans et 11 mois, est décédée dame Lyse Roberge, conjointe de monsieur Amédée Noël, fille de feu monsieur Robert Roberge et de feu dame Rolande Bédard. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Amédée, sa sœur feu Pauline, ses frères Richard et Daniel (Darlene Hunt), ses nièces Véronique (Philippe Godbout) et Leann, les enfants de son conjoint : Nancy (André Boisvert), Martin (Anne-Marie Rebelo) et Gilles; ses petits-enfants : Alexandre et Laurie Noël, Sarah-Maude et Corinne Boisvert; ainsi que sa cousine Doris Langlois (feu Marc Roberge), son cousin Michel Langlois (Diane Tremblay), ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués et toute l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.