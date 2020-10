BILODEAU, Robert



À Québec, le 31 août 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Robert Bilodeau, époux de feu dame Lise Alain et feu dame Rolande St-Hilaire. Il était le fils de feu dame Marie Létourneau et feu monsieur Joseph Bilodeau. Il demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Denis St-Hilaire), Michel (Nathalie Bertrand) et Nathalie; ses petits-enfants : Guy (Alexandra Turmel) et Steven; son arrière-petit-fils : Joey; ses frères et sœurs : feu Lucille (feu Marcel Côté), feu Lucien (feu Béatrice Gosselin), Marie-Paule (feu Maurice Couture), Yvette (feu Ovila L'Italien), feu Antoinette (feu André Vézina), feu Line (feu Jean-Pierre Loiseau, Serge Dallaire) et Diane, ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1B 0B8, tél. : (418) 656-4999.