CLOUTIER RANCOURT

Aimée-Rose



Au Centre d'hébergement Paul-Gilbert de Charny, le 11 octobre 2020, à l'âge de 85 ans et 6 mois, entourée de l'amour des siens, est décédée madame Aimée-Rose Cloutier, épouse de feu monsieur Aimé Rancourt, demeurant à Charny. Native de Sainte-Germaine de Dorchester (Lac-Etchemin), elle était la fille de feu dame Bernadette Couture et de feu monsieur Noël Cloutier. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Danielle Sauvageau), Dany (Céline Richard), Martin, Martine (Antoine Caouette), Michaël (Catia Di Carlo) et Isabelle (Alain Boulet); ses petits-enfants: Frédéric (Sarah Fournier) et Marie-Pier Rancourt (Fréderic Hudon); Maxime (Andréanne Michaud), Melissa (Tarek Zouit) et Carolann Rancourt; Joanie Lavoie (Mathieu Lallemand); Jonathan Grenier (Audrey Sirois), Vanessa Rancourt Thibault (Vincent Langlois), Guillaume F. Rancourt (Dongping Yu), ainsi que les enfants de ses gendres et belles-filles qu'elle considérait beaucoup; ses arrière-petits-enfants: Félix, Xavier, Estéban, Victor, Violette, William, Sophia, Alycia, Mégane et Emma, sans oublier la petite Charlie qu'elle est allée rejoindre et bercer. Elle laisse également ses sœurs et ses beaux-frères : Rachel (feu Mike), Luce (Jean-Marc), Alice (Jean-Claude), Denise (Michel) et Gracia. Elle est aussi allée rejoindre ses frères : feu Réal, feu Alyre (Louisette), et feu Michel (feu Pierrette). De la famille Rancourt, elle était la belle-sœur de : Albert (Arline), Claudette (feu Robert), Lisette (Élie) feu Gilles (Georgette) feu Noël (Monique) feu Ovide (feu Marie-Huguette), feu Émile (feu Irène), feu Bernadette (feu Arthur), feu Hervé (feu Thérèse), feu Jeannette (feu Paul), feu Guy, feu Raynald, feu Lucette (feu Germain). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). Nous tenons à remercier chaleureusement les membres du personnel du CHSLD Paul-Gilbert de Charny, (unité Jardin) pour leur soutien, leurs attentions et les excellents soins apportés à notre maman d'amour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon.à compter de 13h.