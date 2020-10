PROULX, Marc



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 3 octobre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Marc Proulx, fils de feu madame Alice Néron et de feu monsieur Rosaire Proulx. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Michèle Paré (Daniel Ritchie) et sa mère Diane Dion, Marie-Claude Proulx, Isabelle Proulx(Benoit Arnold), Pascale Proulx, Alexandre Proulx et leur mère Joanne Bolduc, ainsi que ses petits-enfants; ses sœurs: Raymonde, feu Ghyslaine, Armande (André Bérubé), Madeleine, Lise-Marie (Delmer Rintz) et son frère Jean-Marie (Joanne Caron); son amie de cœur Dolorès et son fils Denis (Céline Joly), ainsi que plusieurs parents et amies. Remerciement à l'équipe du personnel soignant de l'hôpital St-Sacrement pour la qualité et le caractère humain des soins offerts. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, téléphone: 418-525-4385, site web: www.fondationduchudequebec.ca