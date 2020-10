ROULEAU, Huguette



À son domicile, le 6 mai 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Huguette Rouleau. Elle était la fille de feu madame Annette Turgeon et de feu monsieur Roch Rouleau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aude 14 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs: feu Ghislaine (feu Louis V. Sheedy), feu Jean-Marie (feu Simone Gingras), feu soeur Colette Rouleau M.I.C., Pierrette (feu Fernand Marquis), Rolande (feu Armand Gagnon), feu Claire (feu Réal Bédard) et Gilles (feu Émile Gagné), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix.