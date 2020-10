PARADIS, Olivette Vaillancourt



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 30 septembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Olivette Vaillancourt, épouse de feu monsieur Philias Paradis. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Huguette (Gilbert Malenfant), Jocelyne (Conrad Roberge), Marc-André (Johanne Roberge) et Dany (Agathe Lemieux); ses petits-enfants : Marika, Catherine, Loïc et Jade; ses frères et soeurs : feu Cécile (feu Léo Bérubé), Ida (feu Bernard Dionne), Rita (feu Lauréan Beaulieu), Rollande (feu Gaston Landry), Andréa (feu Donat Laboissonnière), Aline (Jean Robert), Adéodat (Raymonde Jean), Jean-Rock (Marie-France Roussel) et Antoine (Estelle Dubé); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Paradis : feu Mathieu (feu Gisèle Coulombe), feu Omer (Thérèse Bérubé), feu Bibiane (Adrien Bérubé), Mariane (feu Lionel Lagacé), feu Laurette (feu Hervé Fournier), feu Emmanuel, Simone, Clément et feu Gaétan; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité Oasis au CHSLD Paul-Gilbert pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en plaques (https://scleroseenplaques.ca/).le samedi 17 octobre de 16h30 à 19h30 et le dimanche 18 octobre à compter de 9h.